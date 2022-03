Explicațiile directorului Teatrului Național din București: De ce nu e steagul Ucrainei pe emblematica clădire a Capitalei Mircea Rusu, directorul TNB, a oferit detalii despre refuzul sau de a colora cladirea teatrului in culorile steagului Ucrainei. „Pe TNB nu se poate pune pentru ca la 1918, pe 1 decembrie oamenii de atunci au jurat ca deasupra capului lor va flutura doar tricolorul Romaniei. In rest am oferit tot ce se poate oferi”. “Singurul lucru pe care nu am dorit sa il fac a fost sa nu pun steagul Ucrainei pe TNB, atat. Am trimis autocarul in nordul Romaniei, la Suceava, la Siret sa aduca oamenii in București sau pe unde i-au mai dus. Accept orice fel de ajutor pe care pot sa il dam noi. Daca suntem solicitați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

