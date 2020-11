Explicațiile din spatele mutațiilor genetice ale COVID-19 la nurci Nurcile contracteaza coronavirusul de la lucratorii infectați, iar virusul se "revarsa" apoi invers, de la nurci la oameni, cu modificari genetice, scrie BBC.Oamenii de știința suspecteaza ca virusul mortal se raspandește in fermele de nurca prin picaturi infecțioase, pe furaje sau in praful care conține excremente.Ca orice virus, și coronavirusul sufera mutații genetice in timp, dar nu exista dovezi ca oricare dintre mutațiile gasite recent in Danemarca ar reprezenta un pericol crescut pentru oameni, potrivit BBC.Totuși, ca masura de precauție, unul dintre cei mai mari producatori de blana din… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aspirina va fi evaluata ca posibil tratament pentru COVID-19 in unul dintre cele mai mari studii clinice din Marea Britanie, care va analiza daca acest medicament ar putea reduce riscul de formare a cheagurilor de sange la persoanele diagnosticate cu aceasta boala, transmite Agerpres, citand Reuters.…

- Sase tari au raportat pana acum cazuri de COVID-19 la nurci, acestea fiind inregistrate la ferme, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), conform AFP, citata de news.ro.Zilele trecute, Danemarca a decis sacrificarea a aproximativ 15 milioane de nurci, dupa ce s-a descoperit ca sunt purtatoare…

- Danemarca a anunțat deja ca va eutanasia intreaga populație de nurci de la fermele din țara, dupa ce o mutatie a coronavirusului, identificata la aceste animale, s-a raspandit la oameni. UE ne da 150 mil. euro sa ne rezolvam problema incalzirii locuințelor. Cine primește bani și pentru ce "Pana in prezent,…

- Aspirina va fi evaluata ca posibil tratament pentru COVID-19 in unul dintre cele mai mari studii clinice din Marea Britanie, care va analiza daca acest medicament ar putea reduce riscul de formare a cheagurilor de sange la persoanele diagnosticate cu aceasta boala, transmite Agerpres, citand Reuters.…

- Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) trage un semnal de alarma cu privire la numarul de decese zilnice provocate de noul coronavirus , numarul acestora ajungand sa creasca cu 40% in ultimele zile. Franta, Spania, Marea Britanie, Olanda si Rusia au inregistrat majoritatea cazurilor, care au crescut…

- Opiniile nefavorabile despre China au crescut vertiginos anul acesta în Statele Unite și în rândul multor țari cu economii dezvoltate, potrivit unui sondaj realizat de Pew Research în 14 țari, transmite The Guardian.Sondajul publicat marți a fost realizat între…

- Votul in diaspora, in impas. Autoritatile romane recomanda votul prin corespondenta, din cauza situatiei epidemiologice. Premierul Ludovic Orban recomanda MAE sa-i informeze din timp pe romanii din diaspora asupra modului in care pot vota la alegerile parlamentare. Preferabil ar fi, spune premierul,…

- În multe țari occidentale, reputația Statelor Unite ale Americii este mai rea decât oricând. Neîncrederea fața de președintele Donald Trump atinge cote uriașe. Cetațenii germani tind sa aiba mai multa încredere în Vladimir Putin și Xi Jinping. Pe de alta parte, cancelarul…