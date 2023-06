Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in partea de nord-est a Statelor Unite ale Americii (Marile Lacuri, New York, Washington DC, Baltimore, North Carolina, South Carolina) ca autoritațile locale au emis un cod roșu, pana…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in partea de nord-est a Statelor Unite ale Americii (Marile Lacuri, New York, Washington DC, Baltimore, Carolina de Nord, Carolina de Sud) ca autoritatile locale au emis un cod…

- Incendiile de vegetație din Canada, cele mai grave din istoria țarii, continua sa faca ravagii. Sute de focare sunt inca active, iar aerul din marile orașe este irespirabil. Fumul a ajuns pana pe coasta de est a Statelor Unite, iar orașul New York e paralizat de smog.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in partea de nord-est a Statelor Unite ale Americii (Marile Lacuri, New York, Washington DC, Baltimore, Carolina de Nord, Carolina de Sud) ca autoritatile

- Imagini apocaliptice la New York! Mulți oameni refuza sa mai iasa din case, pentru ca nu mai pot respira. Motivul? Fumul provenit de la incendiile feroce din Canada, care a pus stapanire peste mare parte din estul Statelor Unite, inrautațind calitatea aerului pentru milioane de locuitori. Oficialii…

- Intr-un aviz comun, autoritatile insarcinate cu securitatea cibernetica in Statele Unite, Canada, Regatul Unit, Australia si Noua Zeelanda au avertizat cu privire la "un grup de activitati" asociate "unui actor cibernetic cautionat de stat in Republica Populara Chineza, cunoscut si sub numele de "Volt…

- O Biblie ebraica, veche de 1.100 de ani, a fost vanduta la licitație, la New York, pentru 38 de milioane de dolari. Este cel mai vechi manuscris complet ramas din Biblia ebraica, iar cumparatorul este fostul ambasadorul al Statelor Unite in Romania, Alfred Moses.