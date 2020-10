EXPLICATIILE din spatele atentatului terorist din Franta. Atacatorul de 18 ani a ucis un dascal iubit de comunitate: „A fost un profesor extraordinar”

Stiri pe aceeasi tema

- Firul evenimentelor Un barbat l-a decapitat pe profesor cu un cutit de bucatarie, iar o sursa din politie a declarat ca au existat martori care l-au auzit pe agresor strigand „Allahu Akbar” in timpul atacului, potrivit Reuters, citat in Adevarul. Politistii l-au incoltit pe atacator in cartierul invecinat…

- Victima era un profesor de istorie in Conflans Sainte-Honorine, in regiunea pariziana. Profesorul a fost ucis nu departe de colegiul in care lucra. Faptele s-au petrecut in jurul orei locale 17:00 (15.00 GMT). Suspectul a fost impuscat mortal Politistii din brigada anti-criminalitate din Conflans Saint-Honorine,…

- Franta este, din nou, in stare de soc. Politistii francezi au impuscat un barbat care a decapitat un profesor in apropierea unei scolii dintr-o suburbie a Parisului, dupa ce acesta a prezentat elevilor sai mai multe caricaturi cu profetul Mahomed aparute in publicatia Charlie Hebdo.

- Un tanar de origine cecena, a decapitat un profesor de istorie dintr-o suburbie a Parisului. Atacatorul a fost impușcat ulterior de poliție, iar autoritațile au catalogat atacul ca fiind de natura terorista. Un adolescent care striga „Allahu Akbar” pe strazile suburbiei Conflans-Saint-Honorine, situat…

- Un scandal intr-un bar din Ciceu Giurgești s-a lasat cu injunghieri, o victima abandonata intr-o balta de sange, și un atacator cautat de polițiști. Faptașul a fost prins a doua zi, iar acum a ajuns dupa gratii. CAT va sta in penitenciar, conform sentinței data de judecatori: La inceputul lunii mai…

- Suspectul, un tanar in varsta de 18 ani nascut in Pakistan si sosit in Franta in 2017, ”isi asuma fapta pe care o plaseaza in contextul republicarii caricaturilor cu profetul Mohamed de catre revista de satira Charlie Hebdo, situație pe care nu a suportat-o”, a confirmat o sursa din preajma anchetatorilor,…

- Inghesuiala și doar cațiva elevi cu masca de protecție. Așa descrie un profesor din Marea Britanie prima saptamana de școala, intr-un articol publicat in The Guardian. Marea Britanie a deschis școlile pe 1 septembrie, cu reguli stricte impotriva COVID. Nu peste tot au fost respectate, insa. Un profesor…

- Un barbat injunghiat a fost gasitmort in apropierea Garii din Timișoara, in noaptea de miercurispre joi. Victima nu a fost inca identificata de polițiști,pentru ca nu avea acte asupra ei, potrivit Opinia Timișoarei. Șiucigașul este cautat, dar informațiile din ancheta suntdeocamdata sumare.Barbatul…