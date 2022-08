Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca afirma ca liderul UDMR, Kelemen Hunor, a dat explicatii in sedinta coalitiei despre discursul sustinut de Viktor Orban in Romania, iar in urma acestora s-a ajuns la concluzia ca se poate mentine stabilitatea politica si functionarea coalitiei.

- Premierul Nicolae Ciuca a povestit, joi, intr-o conferința de presa, ce explicații a dat in ședința coaliției de guvernare liderul UDMR Kelemen Hunor dupa discursul controversat avut de premierul maghiar Viktor Orban la Baile Tușnat. Șeful Guvernului a spus ca explicația a fost suficienta pentru…

- In prima ședința a coaliției de guvernare la care a participat și președintele UDMR Kelemen Hunor, dupa scandalul declarațiilor lui Viktor Orban de la Baile Tușnad, liderii politici i-ar fi cerut explicații in legatura cu atitudinea Uniunii fața de declarațiile rasiste ale liderului de la Budapesta,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a evitat, miercuri, orice raspunsuri și clarificari, fiind asaltat de jurnaliști dupa ședința de Guvern cu intrebari pe tema poziționarii UDMR fața de discursul rasist al lui Viktor Orban de la Baile Tușnad. Tanczos Barna s-a limitat sa repete ca ”punctul nostru de…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marți seara ca nu a apucat inca sa se intalneasca cu Kelemen Hunor pentru a discuta despre discursul controversat al prim-ministrului Ungariei, Viktor Orban, de la Baile Tușnad. Potrivit lui Ciuca, acest subiect nu poate fi abordat printr-un apel telefonic, astfel…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca nu a apucat sa se vada personal cu Kelemen Hunor, presedintele UDMR, pentru a discuta despre derapajele avute de premierul Ungariei, Viktor Orban, la Baile Tusnad. Mai mult, posibilitatea iesirii UDMR de la guvernare ar putea fi o tema de discutie la sedinta Coalitiei,…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a afirmat, vineri, pentru Agerpres, ca nu este cazul sa se discute despre o criza in coalitia de guvernare, pentru ca Uniunea si-a indeplinit pana in prezent toate obligatiile asumate alaturi de parteneri, adaugand ca premierul

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat, fiind intrebat cu privire la discursul anti-UE purtat de premierul Ungariei, Viktor Orban, in timpul vizitei sale in Romania, ca se astepta la o reactie imediata din partea sefului UDMR, Kelemen Hunor si ca va exista o discutie in Coalitie cu privire la acest…