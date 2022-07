Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj - CS Mioveni 4-2 | Cristi Balaj, președintele campioanei Romaniei, a vorbit la finalul partidei despre problemele cu nocturna. Meciul a fost intrerupt circa 40 de minute pe parcursul reprizei secunde, dupa ce nocturna arenei „Dr. Constantin Radulescu” a picat. ...

- CFR Cluj - CS Mioveni | Meciul a fost intrerupt in minutul 62, la scorul de 3-2 pentru gazde, din cauza problemelor cu nocturna. Aceasta fusese schimbata in urma cu mai puțin de un an. Pe parcursul reprizei secunde, becurile stadionului Dr. Constantin Radulescu au inceput sa se stinga treptat, iar in…

- CFR Cluj - CS Mioveni | Meciul a fost intrerupt in minutul 62, la scorul de 3-2 pentru gazde, din cauza problemelor cu nocturna. Pe parcursul reprizei secunde, becurile stadionului Dr. Constantin Radulescu au inceput sa se stinga treptat, iar „centralul” Dumitrache Bogdan a intrerupt partida in minutul…

- Mihai Bordeianu (30 de ani), mijlocașul celor de la CFR Cluj, a greșit decisiv la golul marcat de Mioveni la partida din Gruia. Folosit titular de Dan Petrescu in fața apararii, Bordeianu a comis o greșeala uriașa in debutul partidei, in urma careia Mioveni a deschis scorul. In minutul 7, la o acțiune…

- Pe langa cei 6 jucatori aduși pentru prima echipa, CFR Cluj se preocupa și de viitorul clubului. Cristi Balaj, președintele campioanei, a dezvaluit ca formația din Gruia va continua sa transfere jucatori tineri, din zona Africii, pe care sa-i imprumute, fie in țara natala, fie in Liga 2 din Romania.…

- Cristi Balaj, președintele campioanei CFR Cluj, explica dificultațile cu care „feroviarii” s-au confruntat pe durata acestui sezon, unul in care ardelenii și-au schimbat conducerea administrativa in plin sezon. Actualul președinte din Gruia vorbește despre „moștenierea” primita de la predecesorul Marian…

- CFR Cluj a caștigat al 5-lea titlu de campioana consecutiv, iar șefii din Gruia au inceput sa lucreze pentru sezonul viitor. Dupa 2-1 cu Universitatea Craiova, Cristi Balaj, președintele clubului, a spus ca formația a inceput sa lucreze deja la transferurile pentru sezonul viitor. CFR Cluj pregatește…

- Președintele campioanei, Cristi Balaj, a dezvaluit ca a fost contactat de rivali in legatura cu posibilitatea de a avea o brigada din strainatate la partida din ultima etapa a play-off-ului.