Explicații INCREDIBILE ale lui Nelu Tătaru, după ce la farmacia soției sale se vând măști medicale la SUPRAPREȚ și fără bon fiscal „A fost intr-o sambata dupa masa. Exact atunci se primea marfa, iar oamenii au dat buzna sa cumpere. Toți cereau produsele. Vanzatoarele nu au apucat sa bage factura in sistem. Cel care a filmat era printre primii clienți și a insistat ca vrea sa cumpere. Eram probabil singura farmacie din Huși care adusesem maști. Dupa acea filmare au venit controale atat de la Poliție, cat și de la DSP și Finanțe. Niciuna dintre aceste instituții nu a gasit absolut nimic”, a explicat ministrul Tataru. Tataru acuza și unele interese locale. El a vorbit despre oameni care ar avea interesul sa il denigreze. Maștile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

