In plin scandal Cambridge Analytica, seful Facebook a raspuns timp de mai multe ore intrebarilor ce i-au fost adresate, marti, in cadrul unei audieri in Senatul american. In decursul acestei prime runde de explicatii date in Congresul american, co-fondatorul retelei de socializare a prezentat scuze pentru eroarea care a generat acest scandal. "A fost greseala […] Explicatii in Senatul american. Zuckerberg: A fost greseala mea. Si imi pare rau