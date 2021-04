Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, a fost amendat vineri cu suma de 1.500 de lei pentru ca nu a purtat masca in Palatul Parlamentului. De asemenea, Raluca Turcan, ministrul Muncii, a fost amendata inca de joi cu 500 de lei dupa ce a fost fotografiata fara masca la o acțiune de impadurire. Ministrul…

- Comisiile pentru buget-finante au termen pana luni la ora 10.00 sa depuna rapoartele pe proiectul legii bugetului de stat si proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2021. De joia pana sambata trecuta au fost dezbateri si avize emise de comisiile de specialitate la cele doua propuneri…

- Uniunea Europeana a criticat din nou, duminica, Guvernul Germaniei din cauza restrictiilor impuse la frontiere, iar Ministerul de Externe din Slovacia a trimis o nota de protest Berlinului. „Teama de mutatiile coronavirusului este de inteles. Totusi, adevarul este ca virusul nu poate fi oprit prin inchiderea…

- Actorul Dragoș Bucur a revenit miercuri cu o postare explicativa, dupa ce cu o seara inainte provocase explozii de admirație sau indignare pe Facebook anunțand ca nu se vaccineaza și nici nu poarta masca. El a vrut sa clarifice lucrurile dupa injuraturile și incurajarile pe care le-a primit la prima…

- Actorul Dragos Bucur sustine ca este prima oara cand este injurat la o scara atat de mare, dupa anuntul ca nu se vaccineaza , devenit viral. Dragos Bucur explica de ce a ales sa faca anuntul si precizeaza ca nu incurajeaza pe nimeni sa nu poarte masca. „Cativa prieteni m-au sunat sa ma intrebe de ce…

- UPDATE – Ministerul Educatiei sustine varianta ca masca de protectie sanitara sa nu fie purtata de catre elevi in timpul orelor de educatie fizica, mergand pe modelul practicat de Luxemburg, a declarat, miercuri, ministrul Sorin Cimpeanu. El a precizat ca, in cursul diminetii, a solicitat o situatie…

- "Anul trecut, Consiliul Concurentei a aplicat amenzi in valoare totala de 400.207.648 lei (82,7 milioane euro), valoare care situeaza anul 2020 pe locul 3 in clasamentul amenzilor totale aplicate de autoritate. Peste 40% din valoarea totala a amenzilor a fost recunoscuta de companii", a anuntat autoritatea…

- In aceasta dimineata, oamenii legii au efectuat percheziții pentru probarea unor infracțiuni de corupție in legatura cu furt de energie electrica. Potrivit surselor noastre, in vizor ar fi fost angajati Electrica Oamenii legii au pun in executare zece mandate de percheziție domiciliara. Sunt cinci mandate…