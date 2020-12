EXPLICAȚII: Două variante posibile pentru distribuirea mandatelor de parlamentar în Alba. UDMR și AUR, la ”norocul” PMP Rezultatele obținute de partide in județul Alba, coroborate cu cele de la nivel național, genereaza doua variante posibile, relativ diferite una de cealalta, in ceea ce privește distribuirea mandatelor de parlamentar. Partidele politice au inceput deja calculele. Surse politice au declarat pentru Alba24 ca, potrivit algoritmului de distribuire care se aplica la nivel național, discuta, […] Citește EXPLICAȚII: Doua variante posibile pentru distribuirea mandatelor de parlamentar in Alba. UDMR și AUR, la ”norocul” PMP in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

