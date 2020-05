Stiri pe aceeasi tema

- Explozia produsa astazi, la Fabrica de Armament din Cugir, a avut loc pe linia de fabricatie a gloantelor. Aici lucreaza in special femei care verifica trasoarele incarcate cu praf de pusca. Secretarul de stat in Ministerul Economiei, Cristian Simu, fost director al uneia dintre fabricile de armament…

- O explozie urmata de incendiu a avut loc vineri dupa-amiaza la fabrica de armament de la Cugir. In urma evenimentului, doua persoane au fost ranite, dintre care o femeie, cu arsuri pe aproximativ 40% din suprafața corpului, și o alta cu arsuri la un membru superior, potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

