Explicaţii. Ce înseamnă, de fapt, veniturile suplimentare la buget şi de ce ar trebui să îngrijoreze „Cifrele pe care le putem crede sunt cele de la munca si de la sanatate. Ele trebuie sa acopere salariile in plus pe care le-a oferit guvernul. Problema e de unde vor face rost de acei bani. E complicat sa spunem ca rectificarea e pozitiva, chiar daca, matematic, avem o rectificare pozitiva, efectul ei la nivelul economic s-ar putea sa nu fie asa. Pentru ca primesc bani mai multi care trebuie sa acopere cheltuieli de personal mai mari. Nu primesc sau li se iau bani celor care trebuie sa acopere si producerea banilor necesari pentru a echilibra bugetul. Una dintre marile probleme era bugetul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca prima rectificare bugetara din acest an va fi pozitiva, actul normativ in acest sens urmand a fi adoptat in a doua jumatate a lunii august. "Avem o rectificare bugetara pozitiva, avem venituri in plus la bugetul general consolidat per sold de aproape sase miliarde…

- Guvernul are o mare problema, in momentul de fata, cu plata salariilor si pensiilor pentru ca majorarile lor nu au fost incluse in bugetul pe acest an, a declarat pentru Ziare.com Ionut Dumitru, economistul-sef al Raiffeisen Bank Romania si presedinte al Consiliului Fiscal. El a precizat ca…

- Ministrul de finante german, Olaf Scholz, va prezenta un proiect de buget pentru aparare pentru 2019 care include majorari semnificative pentru fortele armate. Bugetul fortelor armate ar urma sa creasca la 42,9 miliarde de euro, o majorare de 4 miliarde de euro comparativ cu anul anterior, a declarat…

- In urma cu o saptamana, ornamentul unui imobil din municipiul Petroșani a fost pe punctul de a se prabuși pe trotuar. Autoritațile locale ar putea aplica sancțiuni proprietarilor care nu iși ingrijesc fațadele locuințelor. Exista insa o problema: cea a resurselor financiare. Pentru a putea aplica…

- Romania ar putea plati daune substantiale pentru mentinerea in detentie a fostului deputat Mihail Boldea pentru aproape doi ani de zile. Procesul nu a fost finalizat nici pana acum, avocatul fiind judecat la Curtea de Apel Iasi pentru constituire a unui grup infractional organizat si inselaciune cu…

- Cea mai mare problema din Romania in acest moment o constituie forta de lucru, iar alaturi de aceasta lipsa previzibilitatii, precum si birocratia, a declarat, ieri, Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert Romano-Germane (AHK Romania). „Camera de Comert Romano-Germana coordoneaza Coalitia pentru…

- Jumatate din Directiile de Sanatate Publica din tara au anuntat ca nu mai au nicio doza de ROR, ser care ii protejeaza pe copii de rujeola, oreion si rubeola. Multi medici de familie au ramas fara vaccin, iar parintii sunt disperati.

- Președintele Klaus Iohannis le-a adresat, recent, o intrebare guvernanților privind plata salariilor și pensiilor pana la sfarșitul anului. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, i-a raspuns șefului statului, joi seara.