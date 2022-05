Explicație șocantă. De ce s-au scumpit carburanții Cand deții monopol pe piața, nici nu trebuie sa dai prea multe explicații. Una dintre ele, data de conducerea OMV Petrom, a fost ca s-a decis sa se renunțe la importul de petrol din Rusia și sa se foloseasca surse alternative mai scumpe. Explozia prețurilor s-a produs insa inainte de embargoul autoimpus de austrieci. Pe […] The post Explicație șocanta. De ce s-au scumpit carburanții first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- OMV Petrom nu mai importa titei din Rusia, ca raspuns la conflictul din Ucraina, dar sursele alternative sunt mai scumpe, din cauza costurilor mai mari de transport, a afirmat Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom, intr-un interviu acordat Agerpres.

