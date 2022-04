Stiri pe aceeasi tema

UPDATE 3 Daca Marea Britanie va livra arme de artilerie cu raza lunga de acțiune și sisteme anti-nava in Ucraina, acestea ar deveni „ținte legitime" pentru forțele rusești, a declarat ambasadorul rus in Marea Britanie, Andrei Kelin. Declarațiile ambasadorului rus au aparut intr-un interviu publicat…

Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a declarat, joi seara, ca Vladimir Putin este un "om intr-o cusca pe care si-a construit-o singur", el subliniind ca Rusia este acum o "tara mai mica", dupa invazia din Ucraina.

Rusia foloseste "terorismul de stat" in Ucraina si "trebuie oprit, pentru ca altfel va ataca alte tari", a declarat ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, in cadrul unei conferinte de presa comuna cu omologul sau britanic, Ben Wallace, la Londra, potrivit BBC, anunța news.ro.

O misiune de pace a NATO sau una internationala ar trebui sa fie trimisa in Ucraina, in contextul invaziei ruse, a declarat marți vicepremierul Poloniei, Jaroslaw Kaczynski, in urma intalnirii cu liderii Poloniei, Sloveniei, Cehiei si Ucrainei la Kiev, relateaza CNN."Cred ca este nevoie de o misiune…

Marea Britanie suplimenteaza furnizarea sistemului de arme catre Ucraina, ca "raspuns la viitoare actiuni de agresiune din partea Rusiei", a declarat, miercuri, ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, relateaza CNN, potrivit news.ro.

Luxemburgul va trimite 100 de arme antitanc NLAW, un numar nedeterminat de jeepuri si 15 corturi militare in Ucraina pentru a lupta cu "invadatorul rus", a transmis luni printr-un comunicat ministrul Apararii, Francois Bausch, potrivit Reuters si EFE, anunța Agerpres.

Polonia a trimis un convoi cu muniție in Ucraina, potrivit ministrului Apararii din aceasta țara, Mariusz Blaszczak.

- Marea Britanie nu judeca tarile care au ales sa nu aprovizioneze Ucraina cu arme letale, a afirmat astazi ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, in cursul unei vizite la Berlin, transmite Reuters.