Stiri pe aceeasi tema

- Cazul „Caracal” a luat o noua intorsatura dupa primul proces al lui Gheorghe Dinca. „Monstrul” a declarat in fața instanței și a familiilor victimelor ca a fost forțat sa recunoasca ca le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu. Pe 3 iunie se va lua o decizie cruciala, iar Carmen Obarșanu, avocata…

- Ne-am obisnuit deja ca Dinca sa minta foarte mult. Dupa depoziția facuta miercuri, 20 mai, in fața instanței Tribunalului Olt, nu am fost convinși ca lucrurile chiar stau așa cum le-a declarat. Ca cei trei polițiști cu care colabora excelent pe timpul anchetei de anul trecut, chiar l-au torturat și…

- De pe un abonament colectiv, platit de Poliția Romana și dat catre folosința unui angajat, au fost date mai multe apeluri pe numarul Luizei Melencu, cat și mesaje pe noua cartela cumparata de Gheorghe Dinca, dupa rapirea fetei. Același numarul l-a contactat pe „monstrul din Caracal” inainte de primele…

- Apar noi informații bomba despre apelurile primite pe telefonul Luizei Melencu, dupa rapire. Pe cartela pe care fata o ținea in husa telefonului și pe care o folosea doar pentru Facebook, a fost interceptat un apel de la Poliția Romana, la cateva zile de la rapire. Același numar l-a sunat și pe Dinca!

- Ies la iveala detalii halucinante in cazul Caracal, in urma cercetarilor facute pe cont propriu de avocata familiei Melencu, Carmen Obirșanu. O informație-bomba arata ca Gheorghe Dinca a mințit cand le-a spus anchetatorilor, la reconstituire, ca a aruncat telefonul fetei pe camp.

- Noi detalii șocante in cazul Caracal, la mai bine de un an de la dispariția Luizei Melencu. In urma cercetarilor efectuate pe cont propriu de avocatul familiei Melencu, Carmen Obirșanu, au ieșit la iveala mai multe informații care nu sunt prezente in rechizitoriu. Dupa dispariția fetei, pe telefonul ei…

- Tanara Nicoleta Marcu, in varsta de 27 de ani, a fost gasita zilele trecute moarta in raul Olt, in apropiere de Caracal. Unchiul Alexandrei Maceșanu a reacționat imediat de la aflarea acestor informații. Citește și: Cadavrul unei femei a fost descoperit in zona debarcaderului de la Plaja Olt…

- Cand s-a implinit un an de la dispariția Luizei Melencu, Gheorghe Dinca a facut noi declarații! Avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, a dezvaluit ce susține acum „monstrul din Caracal” ca s-a intamplat cu cele doua fete pe care le-a rapit de pe strazile din Caracal.