- Paul Terteleac, directorul general executiv de la Juventus București, a explicat incidentul xenofob dinaintea partidei cu Sepsi Sf. Gheorghe.(DETALII AICI) "Conform protocolului pe care il avem cu cei de la FC Voluntari, noi am luat și crainicul lor. E un baiat care se numește Gheorghe Mihai. Eu eram…

- Juventus București primește vizita celor de la Sepsi Sf. Gheorghe in ultimul meci al etapei a patra din play-out. Partida e liveTEXT cu video pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look TV. live de la 18:00 Juventus - Sepsi Sf. GheorgheliveTEXT AICI Ultimele doua clasate se infrunta…

- La noua zile distanta dupa ce s-a efectuat tragerea la sorti pentru stabilirea celor doua semifinale ale Cupei Romaniei, Federatia Romana de Fotbal a anuntat programul meciurilor tur. Acestea vor avea loc marti, 17 aprilie, respectiv joi, 19 aprilie. Returul este programat in jurul datei de 9 mai.…

- Juventus București se muta la Voluntari. Juventus București a disputat cu CFR Cluj ultima partida susținuta pe stadionul Ilie Oana din Ploiești. Incepand cu prima partida din play-out, cea cu ACS Poli Timișoara, formația antrenata de Marius Baciu se va muta pe arena din la Voluntari in calitate de gazda.…

- CFR Cluj, actualul lider al Ligii 1, va intalni vicecampioana en titre FCSB in etapa a doua a play-off-ului competitiei. Cu trei meciuri ramase de disputat din sezonul regulat, se stiu deja echipele care vor evolua in play-off si cele care vor lua startul in play-out. CFR, FCSB, CS Universitatea…

- ASTRA-DINAMO LIVE VIDEO DIGI SPORT Click aici pentru a vedea Astra-Dinamo Click aici pentru a vedea Poli Iasi-Viitorul LIGA 1 programeaza sambata seara, de la ora 19.45, partidele Poli Iasi-Viitorul Constanta si Astra Giurgiu-Dinamo. Practic, Dinamo, Viitorul și Poli Iași lupta…

- Gheorghe Hagi a fost intrebat daca intelege aceasta matematica a fotbalului conform careia 2 puncte ar ajuta Viitorul sa ajunga in play-off, insa 3 nu."Ieri am invatat ceva, ca doi e mai mare decat trei. Vorbeam și eu cu oamenii din staff și ziceam ca este incredibil, nu ințeleg nimic.…

- ACS Poli Timișoara și Poli Iași se dueleaza in primul meci de Liga 1 al zilei. Partida incepe la ora 18:00 și poate fi urmarita in format liveTEXT cu video pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digisport și Look TV. liveTEXT de la 18:00 » ACS Poli - CSMS IAȘI LIVETEXT AICI Timișorenii au un…