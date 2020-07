Stiri pe aceeasi tema

- Alte 767 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate de la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, numarul total al imbolnavirilor ajungand duminica la 37.458.Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 958.622 de teste, cu 14.889 mai…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 36.691 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, se arata in bilantul transmis pe 18 iulie. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.865 au fost externate, dintre care 22.488 de pacienți vindecați și 2.377 de pacienți asimptomatici, externați…

- Numarul total de cazuri confirmate COVID-19 in Romania a ajuns la 35.003, potrivit datelor transmise joi, 16 iulie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 777 de cazuri noi, depistate in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 19.17 de teste. Vezi și ALBA: 7 infectari noi, in ultimele 24 de ore. Cate…

- Numarul imbolnavirilor cu COVID-19 a ajuns la 30.789 in Romania, potrivit datelor transmise joi, 9 iulie, de catre Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate 614 noi cazuri de imbolnavire, un nou record al numarului de cazuri raportate intr-o zi, de la inceputul pandemiei. Pana miercuri erau…

- (sursa foto: Facebook/ Departamentul pentru Situații de Urgența) Romania a inregistrat cel mai mare numar de infectari cu Covid-19 de la inceputul pandemiei: 555 de noi cazuri raportate in ultimele 24 de ore, potrivit buletinului comunciat de Grupul de Comunciare Strategica. Precedentul record data…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in Romania au fost depistate inca 291 de persoane infectate cu noul coronavirus. Este in scadere fața de sambata, cand au fost...

- Numarul cazurilor de COVID-19 a ajuns la in Romania, potrivit datelor transmise sambata, 6 iunie, de Grupul de Comunicare Strategica. Pana astazi, 6 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 20.290 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat joi, 7 mai, noul bilanț al cazurilor de imbolnavire cu Covid-19. Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate pana acum 14.499 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre acestea, 6.144 au fost declarate vindecate și externate.