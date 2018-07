Stiri pe aceeasi tema

- Genetic vorbind, femeile sunt nascute sa fie centrate mai mult pe emisfera dreapta a creierului, acesta fiind sediul gandirii fara limbaj, al ințelegerii nonverbale, al recunoașterii formelor și percepțiilor spațiale. Este emisfera responsabila de tonul și ritmul vocii, simțul culorilor, visare, romantism.…

- Daca la investirea soțului sau, Donald Trump, sondajele indicau niveluri catastrofale, ultimele cifre demonstreza ca americanii aproba intr-o masura tot mai mare prezența Melaniei Trump in Casa Alba. Melania Trump, soția Președintelui Statelor Unite, Donald Trump, se bucura de o popularitate tot mai…

- Simptomele care apar in cazul depresiei sunt forme mai puțin obișnuite de comportament, iar acestea sunt: culpabilitatea, probleme cu somnul, atacuri de panica, nesocializare, lipsa de concentrare continua, lipsa...

- Takayuki Seto, marcatorul unicului gol al Astrei din meciul cu U Craiova, scor 1-0, spune ca sistemul schimbat de Gigi Mulțescu a reprezentat secretul din spatele succesului giurgiuvenilor. "Nu conteaza cine marcheaza. Cred ca am surprins cu noul sistem de joc, n-am lasat-o pe Craiova sa joace. Noi…

- Faima (vanitatea, egoul) și umilința (smerenia) sunt doua atitudini diferite, in opozitie chiar, care il ajuta sau il indeparteaza pe om de el insusi. Faima este ceea ce vrem sa fie transpusa din afara noastra in interiorul nostru, iar de cealalta parte, umilinta are legatura cu starile…

- Un barbat din Franța, aflat pe moarte, a fost resuscitat la 18 ore dupa ce inima s-a oprit in urma unei hipotermii. Doctorii și asistenții care au fost de fața la scenele șocante cred ca au de-a face cu o minune, produsa acum, de Paște. Resuscitarea a avut loc in Franța, iar pacientul, al carui […]…

- Ideea acestui subiect pe care il dezbatem impreuna astazi, mi-a venit in urma unei conversatii cu verisoara mea care are 28 ani si care mi-a spus: „De ce sa ma mai casatoresc? Crezi ca relatia mea consta intr-o hartie? Oare dupa casatorie o sa se intample un miracol si imi va pica…