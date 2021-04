Explicația privind DIFERENȚELE în raportarea deceselor Covid! Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu susține ca posibila diferența de "mii de morți" pe care a invocat-o vine de la diferența a doua platforme pe care se raporteaza decesele de Covid-19. Pe o plaforma raporteaza spitalele de Covid (alerte.ms.ro), iar pe o alta platforma raporteaza toate entitațile implicate (corona-forms), iar pe prima platforma cifrele […] Sursa articolului: Explicația... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat vineri seara ca nu are dovezi care sa demonstreze raportarea eronata a deceselor cauzate de coronavirus, insa diferența dintre raportari poate fi „de ordinul miilor”. Voiculescu a explicat ca morții se raporteaza prin intermediul a doua platforme…

- Vlad Voiculescu a afirmat, vineri seara, la Digi24, ca nu are dovezi care sa ateste raportarea eronata a morților de COVID-19, insa diferența intre datele raportate poate fi „de ordinul miilor. Intrebat despre cate mii de cazuri este vorba, fostul ministrul al Sanatații a raspuns ca deocamdata nu se…

- Confruntat de jurnalistul Cristian Tudor Popescu pe tema declarațiilor sale, conform carora numarul de decese COVID este mai mare decat cel raportat zilnic de autoritați, Vlad Voiculescu a explicat ca posibila diferența de „mii de morți” pe care a semnalat-o a fost sesizata pe doua platforme diferite…

- Vlad Voiculescu, despre raportarea deceselor de COVID-19: „Exista diferențe fundamentale intre numerele raportate și cele reale” Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, a facut mai multe precizari, in cadrul unei conferințe de presa, explicand faptul ca in cadrul raportarii zilnice a numarului…

- Explicatia pentru numarul mic de infectari din ultima vreme? Arafat: Sunt cazuri de COVID-19 care nu se raporteaza. Le stim! Sunt cazuri de COVID-19 care nu se raporteaza, iar autoritatile cunosc acest lucru, spune, vineri, seful DSU, Raed Arafat. Acesta spune ca situatia este „inca” sub control. Arafat…

- In Romania, in primele 11 luni ale anului 2020 au murit mult mai mulți oameni decat in primele 11 luni ale anului 2019. Diferența cea mai mare provine din categoria ”boli ale aparatului respirator”, categorie in care sunt incluse decesele provocate de Covid-19.