Explicația principiului lui Bernoulli la scară atomică [video] Principiul lui lui Bernoulli este utilizat pentru a explica portanța (cum se țin avioanele in aer) Principiul lui Bernoulli spune ca presiunea unui fluid descrește pe masura ce viteza acestuia crește și viceversa. Acest principiu are la baza observațiile lui Daniel Bernoulli, matematician elvețian care a trait in secolul al XVIII-lea. Principiul este folosit, printre altele, pentru a explica de ce avioanele pot decola și se pot menține in aer. Nu ofera o explicație completa insa, dupa cum puteți citi aici . Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

