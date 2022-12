Stiri pe aceeasi tema

Bitcoin a inregistrat o creștere constanta saptamana trecuta, trecand de la mai puțin de 15.500 de dolari la peste 16.500 de dolari la un moment dat, joi, dar prețul a scazut luni la 16.000 de dolari.

Bitcoin a scazut miercuri la 16.521,60 dolari pe unitate, cel mai redus nivel din noiembrie 2020, pe fondul declinului generalizat al pietei critomonedelor, pentru a doua zi consecutiv, investitorii analizand consecintele preluarii FTX de catre Binance, pentru a o salva dintr-o criza de lichiditate,…

Un blockchain legat de Binance, cea mai mare bursa de criptomonede din lume, a fost afectat de un hack de 570 de milioane de dolari, a declarat vineri un purtator de cuvant al Binance, acesta fiind cel mai recent dintr-o serie de hack-uri care au afectat sectorul cripto in acest an, scrie Reuters.…

Un amplu dosar penal a izbucnit la DNA vizand angajați ai primariei orașului Otopeni și a culminat, miercuri, cu reținerea primarului din, Silviu Constantin Gheorghe și a directorului executiv al unitații, Constantin Vlad.

Google si Facebook au primit amenzi de zeci de milioane de dolari pentru incalcarea legilor privind protectia datelor in Coreea de Sud, relateaza miercuri DPA.

Persoanele de peste 55 de ani și sub 64 de ani reprezinta cea mai mare categorie de varsta care au cazut prada inșelatoriilor.

In trei zile, sistemul de aparare aeriana al Ucrainei a distrus ținte ruse inamice in valoare de 157,5 milioane de dolari, a transmis sambata pe Facebook serviciul de presa al Forțelor Aeriene ucrainenei.

Președintele american Joe Biden a fost deranjat cand a fost intrerupt in discursul sau susținut in Wisconsin. "Așa cum am spus saptamana trecuta", a spus Biden mulțimii, "ramanem in batalia pentru sufletul Americii".