- Selectionerul Mirel Radoi a declarat, miercuri, ca va analiza posibilitatea de a parasi conducerea echipei nationale in luna noiembrie, dupa ultimele meciuri din Liga Natiunilor. ROMANIA - AUSTRIA 0-1 in LIGA NATIUNILOR. A treia infrangere la rand! Am ajuns CIUCA BATAILOR "Nu (n.r.…

- Selectionerul Mirel Radoi a declarat, miercuri, ca va analiza posibilitatea de a parasi conducerea echipei nationale în luna noiembrie, dupa ultimele meciuri din Liga Natiunilor.​"A venit și a treia înfrângere, ceea ce nu ne doream. Am aratat din punct de vedere mental…

- Romania intalneste, diseara (ora 21.45, Pro TV), Austria la Ploiesti, in etapa a 4-a din Liga Natiunilor. Din pacate, ce au aratat tricolorii in precedentele doua partide, cu Islanda si cu Norvegia, a redus la minim interesul fanilor pentru aceasta confruntare.

- România a aratat rau în ultimele doua meciuri oficiale, tricolorii pierzând atât calificarea la Euro 2020 (1-2 cu Islanda), cât și meciul care a urmat în Liga Națiunilor (0-4 cu Norvegia). Selecționerul Mirel Radoi a discutat despre urmatorul duel, cel cu Austria,…

- Golul a fost marcat de Gregoritsch, in minutul 42. Tot duminica, Romania a fost invinsa in deplasare de Norvegia, scor 4-0. Romania, care era lider dupa doua etape, a coborat pe locul trei in clasament, avand patru puncte. Pe primele doua pozitii se afla Austria si Norvegia, cu cate…

- Lista cuprinde 26 de tricolori care s-ar putea regasi in lotul final, cel care va contine si numele jucatorilor din campionatul intern si care va fi anuntat ulterior. Romania a debutat in Liga Natiunilor la inceputul lunii, disputand doua jocuri, 1-1 cu Irlanda de Nord, acasa, si 3-2 in Austria. Luna…

- Nationala Romaniei a urcat trei pozitii, pana pe locul 34, cu 1.483 de puncte, in primul clasament FIFA/Coca-Cola publicat dupa intreruperea cauzata de pandemia de coronavirus, potrivit news.ro.Aversarele Romaniei din grupa de Liga Natiunilor ocupa urmatoarele locuri: Austria - locul 27, cu 1.505…

- Cea de-a doua ediție a Ligii Națiunilor se pregatește sa ia startul joi, cele 55 de echipe participante in diviziile A, B, C și D fiind imparțite in 14 grupe. Romania este in grupa 1 din Divizia B, alaturi de Austria, Norvegia și Irlanda de Nord. ”Tricolorii” sunt cotați ca favoriți in prima partida,…