Stiri pe aceeasi tema

- Amanarea rapelului la vaccinul anti-COVID, luata in considerare in alte state, ar putea fi o soluție și pentru Romania, in ideea de a imuniza cat mai multe persoane, in condițiile in care stocurile sunt limitate. Administrarea celei de-a doua doze de vaccin anticoronavirus poate fi amanata și in Romania,…

- Transportul vaccinurilor impotriva noului coronavirus in toata lumea, la temperaturi de minus 70 de grade, este una dintre cele mai ample operațiuni logistice din istorie. Sunt folosite inclusiv containere frigorifice cu care era transportat in mod obișnuit tonul proaspat, relateaza CNN, citat de Digi24.…

- Omul de afaceri Ioan Niculae, patronul Astrei Giurgiu, este internat, in stare critica, la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Capitala, relateaza Gandul. Milionarul este la Terapie Intensiva, intubat, dupa ce a fost testat pozitiv cu COVID-19. Potrivit unor surse spitaliceștii, omul de…

- Directorul medical al Spitalului „Victor Babeș”, Simin Aysel Florescu, a vorbit, la Digi24, despre ce conține noul vaccin Sars-CoV-2 și care sunt beneficiile fața de vechile tehnologii folosite in seruri antivirale. Aceasta a mai explicat și cum este avizat un vaccin, astfel incat sa nu puna in pericol…

- Medicii Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” Timisoara au introdus in schema de tratament anti-COVID, aprobata de Ministerul Sanatatii in urma cu doua luni, un medicament care da rezultate remarcabile. Favipiravir, folosit cu succes in Japonia, este un medicament din categoria antiviralelor,…

- O grava disfuncție a sistemului de oxigen a pus in pericol, miercuri, viața celor opt pacienți in stare severa covid care erau ingrijiți in unitatea mobila de terapie intensiva de la Timișoasa. Numai prezența de spirit a personalului medical care a observat defecțiunea a facut ca pacienții sa fie salvați…

- Echipa de cercetare de la Oncogen lucreaza din ianuarie, la dezvoltarea unui vaccin anti-coronavirus, iar directorul institutului, Virgil Paunescu, spune ca ar fi avut deja vaccinul, daca Guvernul il finanta. Potrivit acestuia, cu 5 milioane de euro, vaccinul Oncogen ar fi fost acum, in faza a treia…

- Douazeci de studenti ai Universitatii de Medicina si Farmacie “Victor Babes” Timisoara se alatura luptei medicilor impotriva COVID-19. Voluntarii sunt din anii terminali si au raspuns solicitarii specialistilor de la Spitalul de Boli Infectioase pentru a-i ajuta la inregistrarea, testarea si triajul…