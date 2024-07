Stiri pe aceeasi tema

- PEDEAPSA… La 7 ani de la izbucnirea celui mai mare scandal din istoria BOR, in care un episcop in funcție, Cornel Onila, a reclamat la DNA faptul ca este șantajat cu filme deocheate de un arhimandrit și alți doi preoți mireni, instanța Curții de Apel Galați nu mai lasa nicio indoiala asupra dezastrului:…

- EMOȚII… Astazi este marea sarbatoare a Catedralei Episcopale a Hușilor, ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii de veacuri ai lacașului care, pe drept cuvant, poate fi considerat inima Hușului. Curtea Episcopiei va primi, ca in fiecare zi de hram, mii de credincioși din tot intinsul județului.…

- REPERE… De ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Ocrotitorii Catedralei Episcopale a Hușilor, in „orașul dintre vii” va veni insuși Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Inaltpreasfințitul Teofan. E o bucurie pentru credincioșii locului, ca la Huși sa vina IPS Teofan al Moldovei in ziua pe oamenii o…

- UPDATE! Candidatul Ciprian Pintilie și-a exprimat punctul de vedere vizavi de inregistrarea in care se aude cum injura copios. “Ieri am fost la Manastirea Bujoreni și de aceea nu am putut raspunde. Sigur este ca nu sunt eu persoana care apare in acea inregistrare. Cel mai probabil este un fake și am…

- Autorul unei crime comise in urma cu 16 ani la Galați s-a bucurat de libertate in tot acest timp, cu toate ca anchetatorii aveau martori și probe care il incriminau direct. Curtea de Apel Galați l-a condamnat definitiv in 8 mai 2024 la 11 ani, o luna și 10 zile de inchisoare pentru omor, pe […] Articolul…

- EVENIMENT… In dupa-amiaza Duminicii Intrarii Domnului in Ierusalim, 28 aprilie 2024, la Catedrala Episcopala din Husi a avut loc concertul prepascal „Iata, Mirele vine!„, organizat cu binecuvantarea si in prezenta Parintelui Episcop Ignatie. Invitata speciala a acestui eveniment a fost interpreta de…

- ȘOCANT… Muncitorii care lucreaza pe șantierul din curtea Spitalului 2 din municipiul Vaslui au avut parte de o descoperire șocanta. In timp ce sapau cu excavatoarele, aceștia au dat peste un vechi cimitir, care dateaza de la jumatatea secolului 19. Pana in prezent, 13 schelete umane au fost scoase la…