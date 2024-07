Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta ampla in cazul uciderii doctoritei moldovence. Politistii au facut astazi perchezitii la casa suspectului, dar si la locuinta mamei sale. Acolo au gasit ascuns un cutit cu lama de aproape 20 de centimetri. Nu s-a stabilit daca este arma crimei. Anchetatorii au refacut pas cu pas traseul barbatului…

- Noi percheziții au loc astazi in cazul crimei de la Braila, unde o dentista a fost ucisa in propriul cabinet. Anchetatorii au descins inca de la prima ora in casa principalului suspect, acum arestat, dar și in locuințele a doua dintre rudele sale. Surse apropiate de ancheta spun ca polițiștii cauta…

- Apar informații cutremuratoare despre crima din Braila! Probele ADN ale principalului suspect au fost gasite pe trupul Marinei, femeia ucisa in urma cu cateva zile. Barbatul a fost reținut de polițiști, insa i-ar fi mințit pe anchetatori in momentul in care a dat declarații.

- Durere fara margini in familia barbatului suspectat ca ar fi ucis-o pe Marina! Fratele lui a murit intr-un accident ingrozitor de mașina, care a avut loc in București. Nu a mai avut nicio șansa de supraviețuire.

- Suspectul crimei comise marți, 16 iulie, la Braila a fost prins de polițiști sambata seara, 20 iulie, și a fost dus la audieri, au declarat surse apropiate anchetei pentru Libertatea.Poliția a fost anunțata marți seara, 16 iulie, printr-un apel la numarul de urgența 112, ca o femeie care avea urme de…

- Continua audierile-maraton, joi dimineața, la Braila, in cazul doctoriței stomatolog gasite moarta in cabinetul sau. Anchetatorii incearca sa stabileasca cine este criminalul, care se plimba liber de mai bine de 36 de ore. Oamenii legii investigheaza serios ipoteza amenințarilor cu moartea și faptul…

- Barbatul se plimba nervos prin curte cu un cuțit in mana, in timp ce femeia suna disperata la numarul de urgența 112. Sunt imaginile terifiante surprinse de o camera de supraveghere inaintea crimei din localitate Mircea Voda, din județul Braila. A doua zi, femeia a fost gasita moarta, alaturi de concubinul…

- Parinții Raisei sunt in stare de șoc de cand au aflat ca fiica lor a fost gasita moarta intr-o rapa, langa casa. Familia ei s-a intors din Spania in Romania și vor sa se faca dreptate. Cei doi sunt convinși ca verișorul nu ar fi putut sa o ucida singur, in timp ce mama adolescentului spune ca nu are…