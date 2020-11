Ministrul Culturii se afla intr-o nebuloasa totala in problema exilarii directorului Direcției de Cultura Timiș la Craiova. Nu are habar cine e acum la conducere sau ce calitați o recomanda pe actuala ocupanta a postului, dar știe sigur ca a fost verificat serviciul juridic al ministerului cand a fost instalata. In plus, promite ca o ... The post Explicarea exilarii directorului Direcției de Cultura Timiș la Craiova, evitata la Timișoara de ministrul Culturii appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .