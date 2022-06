Stiri pe aceeasi tema

- Vouchere de vacanța: Cand este data limita in care mai pot fi folosite, pentru rezervari, tichetele din anii trecuți Mai sunt doar cateva zile pana cand cei care au vouchere de vacanța din anii precedenți le pot folosi in 2022, pentru rezervari. Mai exact, 30 iunie este termenul pana la care voucherele…

- Voucherele de vacanta emise in anii precedenti mai pot fi utilizate pentru rezervari doar pana la 30 iuniem a informat miercuri ANAT cerand Guvernului sa aplice cota zero de impozitare pentru voucherele de vacanta sau o formula moderna de credit fiscal.

- Ziua de 30 iunie este termenul pana la care voucherele de vacanța emise in anii precedenți mai pot fi utilizate pentru rezervari. In perioada ianuarie - mai 2022 au fost emise vouchere de vacanța

- Toți romanii care nu au avut șansa ca sa iși valorifice voucherele de vacanța din anul 2019 și 2020, au posibilitatea sa le utilizeze pana la finalul lunii iunie 2022. OUG 131/2021, aparuta la sfarșitul anului trecut, prevede, de fapt, ca „perioada de valabilitate a voucherelor de vacanța emise in perioada…

- Astazi am votat pentru adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.24 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Pentru a-i ajuta pe cetațeni in aceasta perioada complicata se majoreaza valoarea nominala a unui tichet de masa. In urma unui amendament pe care l-am…

- Deputatii au adoptat, miercuri, cu 238 de voturi 'pentru' si un vot 'impotriva', proiectul de lege pentru modificarea Legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, care prevede instituirea posibilitatii ca plata taberelor pentru copii sa poata fi facuta si cu voucherele de vacanta acordate…

- Romeo Vatra, seful Aeroportului din Iasi, a declarat pentru News.ro ca in luna mai traficul a fost de 160.000 de pasageri, un record pentru aerogara ieseana. Potrivit lui Vatra, in lunile de vara, cand vor fi introduse si charterele, traficul se va apropia de 200.000 de calatori. “Am ajuns la 550.000…

- Au inceput sa fie emise voucherele electronice prevazute in Programul Sprijin pentru Romania! Ii asiguram pe toți beneficiarii ca vor ajunge la ei cat mai curand posibil, iar banii vor putea fi folosiți oricand!, scrie ministrul pe pagina de socializare. Tichetele au o valoare nominala de 250 lei,…