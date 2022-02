Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi se intalnesc, din nou, in condițiile in care a avut loc o ședința in care au discutat pe masurile pentru energie, insa nu au ajuns la o concluzie. Se va discuta pe același subiect, fiind nevoie de soluții urgente, avand in vedere ca Florin Cițu avertiza cu privire la o posibila recesiune.Florin…

- O singura decizie a fost luata marți la capatul unor noi discuții intre Guvern și reprezentanții sectorului energetic pe tema stabilirii unor masuri sustenabile de protejare a populației și firmelor impotriva facturilor mari la energie și gaze naturale. Executivul a prezentat un nou mecanism de decontare…

- In contextul creșterii prețului la gaze și energie, PSD cauta noi soluții, astfel ca social-democrații au decis sa mai faca o ședința de discuție pe aceasta tema. Ciolacu vrea un model european Marcel Ciolacu arata cu degetul spre alte state europene care au gasit o soluție de ieșire din criza. „E o…

- La ora 10.00 incepe ședința PSD. In cadrul intalnirii se vor discuta masurile propuse de social-democrați in criza energetica.Cei de la PSD sunt nemulțumiți de modul in care a fost facuta legea plafonarii și compensarii de catre PNL. Aceste lucruri vor fi discutate intr-o sedinta a coalitiei in care…

- "Dintr-un total de 1.742.544 de facturi emise clientilor casnici pentru consumul de gaze naturale aferent lunii noiembrie: pentru 946.772 de facturi au fost aplicate masurile de plafonare si compensare, in baza criteriilor stabilite de lege; pentru 795.772 de facturi nu au fost intrunite conditiile…

- Peste 45% dintre clientii Engie Romania nu au intrunit conditiile de eligibilitate stabilite prin lege pentru a beneficia de masurile de plafonare sau compensare, se arata intr-un comunicat al companiei, remis, joi, AGERPRES. "Majorarea preturilor de vanzare a gazelor naturale este cauzata de cresterea…

- Presedintele Klaus Iohannis cere masuri la nivelul UE pentru blocarea creșterii prețurilor la energie și gaze.”Noi avem masuri de compensare a facturilor, insa acestea nu pot continua la nesfarșit. E nevoie de soluții pe termen lung”, a transmis, joi, Iohannis, inaintea participarii la reuniunea Consiliului…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut masuri la nivelul UE pentru blocarea creșterii prețurilor la energie și gaze. Iohannis a susținut o declaratie de presa inaintea participarii la reuniunea Consiliului European, care se desfasoara la Bruxelles. "In toata Europa au crescut prețurile la gaze…