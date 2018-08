Stiri pe aceeasi tema

- Bertrand Cavallier este expert in domeniul asigurarii si restabilirii ordinii publice, recunoscut la nivel european, si un cunoscator al sistemului de ordine publica din Romania, fiind implicat, in calitate de expert european, in diferite programe PHARE derulate in beneficiul Jandarmeriei Romane,…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Avand in vedere dezbaterile din spatiul public privind tipul gazelor lacrimogene folosite de catre Jandarmeria Romana in…

- Profesorul de religie Florin Bojor, care a participat la protestul Diasporei din 10 august de la Bucuresti, scrie intr-o postare pe blogul personal ca a transmis o plangere Parchetului Militar, in care le cere procurorilor sa analizeze „implicarea PSD – ALDE in organizarea prin intermediul Jandarmeriei…

- Initiatorii petitiei, comunitatea Declic, ii cer ajutorul Inalt Comisarului pentru Drepturile Omului pentru investigarea si sanctionarea abuzurilor Jandarmeriei Romane, comise in 10 august, cand, arata ei, peste 100.000 de cetateni au participat pasnic in Bucuresti la mitingul diasporei, pentru a-si…

- Peste 35.000 de oameni au semnat o petitie initiata miercuri si intitulata “Jandarmeria e toxica. Cerem ajutorul ONU”, prin care ii solicita noului Inalt Comisar pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, care va prelua mandatul la 1 septembrie, o pozitie oficiala din partea Organizatiei Natiunilor…

- Jandarmeria Romana, masuri pentru protestul romanilor din diaspora Jandarmeria Româna a luat toate masurile pentru ca protestul românilor din diaspora, programat pentru mâine în Piata Victoriei din Bucuresti, sa se desfasoare în siguranta. Numarul jandarmilor…

- Jandarmeria Romana cumpara armament. Este vorbe despre cartuse, grenade si petarde, acestea urmand a fi folosite in teatrele de operatii din Irak si Afganistan, acolo unde Jandarmeria Romana are militari in misiuni internationale. Potrivit agerpres.ro, Jandarmeria Romana, prin UM 0260 Bucuresti, vrea…

- Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane are capacitatea si experienta pentru a gestiona evenimentele care se vor desfasura sambata in Bucuresti, a afirmat purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, maiorul Georgian Enache, precizand ca se va putea actiona corespunzator, indiferent de situatiile…