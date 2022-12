Unul dintre inginerii de top ai lui Vladimir Putin a murit subit, la varsta de 74 de ani. Este cel mai recent deces in randul elitei militare și științifice a Rusiei in acest an, scrie Dailymail. Vladimir Nesterov, cel care a proiectat racheta rusa Angara, facand posibile visele lui Putin de a explora spațiul prin crearea celor „cele mai bune” rachete din lume, a murit subit, la varsta de 74 de ani. Fost director al prestigiosului Centru Khrunichev din Rusia, Nesterov a fost creierul din spatele rachetelor Angara, pe care Putin spera sa le foloseasca pentru a deveni pionier in calatoriile spațiale…