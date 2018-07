Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, tot mai mulți moldoveni aleg sa mearga sa munceasca peste hotare. Iar in aceste condiții sunt nevoiți sa-și lase copiii, fie in grija bunicilor, fie in grija unor rude sau persoane cunoscute.

- Doisprezece copii si antrenorul lor de fotbal, captivi de noua zile intr-o grota inundata din Thailanda, au fost gasiti „teferi si nevatamati“, a anuntat luni seara guvernatorul provinciei, relateaza AFP.

- Victor Miron, omul care a indraznit sa provoace romanii sa citeasca, a anuntat, in direct pe pagina de Facebook a Libertatea.ro, ca va demara o noua campanie si va intinde covorul rosu in fata celor care vor veni la biblioteca sa citeasca. “Aceasta campanie a inceput in urma cu 4 ani si m-am gandit…

- Oamenii de stiinta americani au dezvaluit modul in care diferite tipuri de masini se incing in zilele caniculare, cand sunt expuse fie la umbra fie direct in bataia soarelui, si efectele acestor diferente asupra temperaturii corporale a unui copil in varsta de doi ani care ar fi lasat in interiorul…

- O organizatie a profesorilor din Marea Britanie propune inlocuirea ceasurilor cu limbi din scoli. Asta deoarece elevii nu stiu sa „citeasca” ora afisata de aceste dispozitive, iar acesta ar putea fi un factor de stres suplimentar in timpul examenelor. Copiii si adolescentii de astazi sunt obisnuiti…

- Momentele socante s-au petrecut cat elevii erau la scoala. Parintii acestora sunt acum disperati si au cerut ajutorul unor preoti. Oamenii au marturisit ca s-au speriat teribil atunci cand au vizionat o inregistrare facuta de catre profesori, in care elevii parca au intrat intr-o stare de transa. Totodata,…