- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe cautiune, incepand cu data de 24 mai 2024, fata de patru persoane doi fosti militari, in prezent asociati in cadrul unor…

- Procurorii DNA au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar pe cauțiune pentru trafic de influența, forma participației penale fiind autoratul și complicitate in cazul Coldea-Dumbrava, potrivit unui comunicat al in

- DNA a anunțat ca Secția de combatere a corupției a dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar pe cauțiune fața de patru persoane, pentru savarșirea unor infracțiuni de trafic de influența (autor și complice). Direcția Naționala Anticorupție n u da nume, dar referirea…

- Un ofiter din Serviciul german de informatii externe (BND), care este inculpat pentru presupus spionaj in favoarea Rusiei, a respins acuzatiile miercuri, in timpul procesului. Procurorii il acuza ca ar fi primit aproape jumatate de milion de euro in schimbul unor informații secrete.

- Un barbat a fost retinut de procurorii DNA pentru trafic de influenta dupa ce a fost prins in flagrant delict cand primea 20.000 de euro de la o ruda a unei persoane trimise in judecata in schimbul promisiunii ca poate interveni pentru aceasta la judecatori de la Curtea de Apel Bucuresti, pentru a inlatura…

- Un polițist a fost taiat, luni, cu un briceag pe mana de un barbat chiar in fața mașinii de poliție. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Procurorii au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale impotriva inculpatului, care ar fi taiat pe mana polițistul care intervenea pentru verificarea…