Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Kiev lucreaza la un plan pentru evacuarea celor trei milioane de locuitori ai orașului in cazul in care capitala ucraineana va ramane complet in intuneric, scrie New York Times.

- Doctorul Gheorghe Mencinicopschi a murit. Anunțul decesului a fost facut miercuri, 19 octombrie 2022. Profesorul, in varsta de 73 de ani, era internat de mai multe zile intr-un spital din Capitala. Primele informații despre cauza decesului. Doctorul Gheorghe Mencinicopschi a murit Doctorul Gheorghe…

- O mașina a luat foc in mers, in aceasta dimineața, in timp ce tranzita Pasajul Unirii, din Capitala. Mai multe echipaje de pompieri au fost trimise la fața locului, insa, potrivit martorilor, prima autospeciala nu a putut intra in pasaj din cauza inalțimii. In jurul orei 10:40, incendiul a fost stins.…

- O mașina a luat foc in mers, in aceasta dimineața, in timp ce tranzita Pasajul Unirii, din Capitala. Mai multe echipaje de pompieri au fost trimise la fața locului, insa, potrivit martorilor, prima autospeciala nu a putut intra in pasaj din cauza inalțimii. In jurul orei 10:40, incendiul a fost stins.…

- O mașina a luat foc in mers, in aceasta dimineața, in timp ce tranzita Pasajul Unirii, din Capitala. Mai multe echipaje de pompieri au fost trimise la fața locului, insa, potrivit martorilor, prima autospeciala nu a putut intra in pasaj din cauza inalțimii.In zona sunt degajari mari de fum.La fața locului…

- Alerta in Piața Unirii, dupa ce o mașina a luat foc in pasaj. Circulația este intrerupta in zona. Incendiul se produce cu degajari mari de fum. O mașina a luat foc in mers, cu puțin timp in urma, in timp ce tranzita Pasajul Unirii, din Capitala. Mai multe echipaje de pompieri au fost trimise la fața…

- Zeci de persoane au fost evacuate sambata noapte din locuințele lor aflate in avalul lacului Taul Mare dupa ce autoritațile au semnalat o fisura in barajul acestuia. Au fost emise mesaje RO-ALERT, iar la fața locului a sosit și Raed Arafat. Breșa sub forma de con, aparuta in partea din aval a barajului,…

- FOTO| Cazul CARNAGIULUI provocat de animale salbatice, intr-o comuna din Alba: Ce spun autoritațile locale FOTO| Cazul CARNAGIULUI provocat de animale salbatice, intr-o comuna din Alba: Ce spun autoritațile locale Patru oi și doua capre au fost atacate și ucise in gradina unui cetațean din comuna Pianu,…