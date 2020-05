Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor surse, fostul ministru Daniel Chițoiu a fost declarat singurul vinovat pentru producerea accidentului rutier din luna decembrie a anului trecut cand doi oameni au murit, anunța Antena3.Ar fi fost finalizata expertiza in cazul fostului ministru Daniel Chițoiu si, neoficial, pe surse, s-ar…

- Pe 26 decembrie 2019, in localitatea Zamfiresti din județul Arges, autoturismul condus de catre fostul ministru liberal, trecut ulterior la ALDE, Daniel Chitoiu, a intrat intr-un autoturism care venea din sens...

