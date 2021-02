Scaderea ratelor de contaminare cu noul coronavirus in India si studiile care arata ca aproape 300 de milioane de indieni au deja anticorpi ii incurajeaza pe unii experti sa creada ca partea cea mai grea a pandemiei a trecut in aceasta tara. Potrivit datelor furnizate de analizele experților in sanatate, mai bine de 50% dintre indieni ar fi trecut deja prin boala provocata de virusul Sars-CoV-2. Deși numarul de infectari este in ușoara creștere in doua state, „exista o baricada umana in fața virusului”, susține epidemiologul Bhramar Mukherjee de la Universitatea din Michigan, potrivit Reuters…