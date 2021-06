Expertii Uniunii Europene au ajuns la un acord privind sanctiunile economice impotriva statului Belarus

Experţii Uniunii Europene au ajuns la un acord privind sancţiunile economice împotriva statului Belarus Sanctiunile economice de amploare vor fi cea mai puternica reactie a UE de pana acum la aterizarea fortata a cursei Ryanair si arestarea jurnalistului disident, numita de UE drept piraterie de stat. Restrictiile asupra sectorului financiar din Belarus, daca vor fi aprobatr de guvernele UE la nivel politic, vor include: interzicerea de noi imprumuturi, interzicerea investitorilor din UE de a tranzactiona titluri sau cumpara obligatiuni pe termen scurt si interdictia ca bancile din UE sa furnizeze servicii de investitii. Creditele de export ale UE vor fi la randul lor oprite. Acordul de vineri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

