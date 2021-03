Stiri pe aceeasi tema

- Expertii însarcinati de Uniunea Europeana cu evaluarea energiei nucleare din punct de vedere ecologic urmeaza sa declare ca aceasta este sustenabila, deci investitiile în acest domeniu pot fi aprobate, arata un document consultat sâmbata de agentia Reuters, conform Agerpres. Cehia,…

- Expertii insarcinati de Uniunea Europeana cu evaluarea energiei nucleare din punct de vedere ecologic urmeaza sa declare ca aceasta este sustenabila, deci investitiile in domeniu pot fi aprobate, arata un document consultat sambata de agentia Reuters.

- Premierul Marii Britanii Boris Johnson, in varsta de 56 de ani, a povestit marti ca a abandonat jurnalismul pentru a intra in viața politica, intrucat, in presa, s-a aflat de multe ori in situatia de a-i „abuza” și ”agresa” pe oameni in munca sa, relateaza Reuters, citata de Agerpres . Johnson a facut…

- Guvernele statelor din Uniunea Europeana au convenit vineri sa desemneze cele mai critice puncte ale epidemiei de coronavirus prin culoarea rosu-inchis, informeaza Reuters. Ambasadorii europeni la Bruxelles au acceptat masura respectiva propusa de Comisia Europeana pentru regiunile cu peste 500 de cazuri…

- Guvernele statelor din Uniunea Europeana au convenit vineri sa desemneze cele mai critice puncte ale epidemiei de coronavirus prin culoarea rosu-inchis, informeaza Reuters. Ambasadorii europeni la Bruxelles au acceptat masura respectiva propusa de Comisia Europeana pentru regiunile cu peste 500 de…

- Uniunea Europeana va cere companiilor farmaceutice care produc vaccinuri impotriva COVID-19 pe teritoriul sau sa inregistreze in prealabil exporturile catre terte tari, a declarat luni agentiei Reuters un oficial de la Bruxelles. Masura urmeaza sa fie adoptata dupa ce AstraZeneca a anuntat…

- Uniunea Europeana nu îl mai considera pe Juan Guaido presedinte interimar al Venezuelei, ci doar un „interlocutor privilegiat”, au comunicat luni statele membre, potrivit Reuters și Agerpres. Guaido nu mai poate fi recunoscut legal dupa ce a pierdut functia de presedinte al…

- Uniunea Europeana va cere companiilor farmaceutice care produc vaccinuri impotriva COVID-19 pe teritoriul sau sa inregistreze in prealabil exporturile catre terte tari, a declarat luni agentiei Reuters un oficial de la Bruxelles. Masura urmeaza sa fie adoptata dupa ce AstraZeneca a anuntat vineri o…