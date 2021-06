Experţii UE au ajuns la un acord privind sancţiunile economice împotriva Belarus Expertii Uniunii Europene au ajuns vineri la un acord privind sanctiunile economice împotriva statului Belarus, ca penalizare dupa forțarea unui avion al Ryanair sa aterizeze la Minsk pentru arestarea unui ziarist disident, au anuntat Ministerul austriac de Externe si trei diplomati, transmite News.ro citând Reuters.



Sanctiunile economice de amploare vor fi cea mai puternica reactie a UE de pâna acum la aterizarea fortata a cursei Ryanair si arestarea jurnalistului disident, numita de UE drept piraterie de stat.



Restrictiile asupra sectorului financiar din Belarus,



