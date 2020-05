Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul deceselor provocate de noul coronavirus in Suedia a depasit joi 3.000, a informat Agentia pentru Sanatate Publica din aceasta tara, citata de Reuters si AFP.Numarul oficial de decese provocate de COVID-19 in Suedia a ajuns in prezent la 3.040, in crestere de la 2.

- Agentia de sanatate publica suedeza a anuntat marti ca este probabil ca in Suedia cazuri individuale de COVID-19 sa se fi produs in noiembrie 2019, insa a precizat ca in prezent tara nu urmareste identificarea primelor cazuri, relateaza site-ul de stiri thelocal.se.Acest anunt survine unei…

- „Prea multi oameni mor in Suedia“, se arata intr-un reportaj al BBC despre strategia suedeza privind pandemia de COVID-19. Epidemiologul Johan Giesecke, care consiliaza Agentia de Sanatate Publica din Suedia, sustine intr-un interviu pentru „Adevarul“, ca decesele trebuie comparate dupa un an.

- Mai mult de 100 de persoane contaminate cu noul tip de coronavirus au murit in ultimele 24 de ore in Suedia, potrivit celui mai recent bilant publicat marti, la orele locale 14:00 (12:00 GMT), de Agentia de Sanatate Publica a acestei tari, informeaza AFP, citata de Agerpres.Suedia, care are o populatie…

- Ulf Lerneus, care conduce asociatia, a declarat luni ca simbolul arata trei picaturi ce semnifica modul de raspandire a virusului, scrie cotidianul din Stockholm Aftonbladet. "Aceasta ar trebui sa-i alerteze pe cei care vor transporta sicriul de la morga ca exista un potential risc de infectie…

- Suedia a inregistrat miercuri primul deces in cazul unei persoane infectate cu coronavirusul Covid-19, acesta fiind de asemenea primul astfel de deces intr-o tara scandinava, transmite Reuters potrivit Agerpres. Pacientul decedat suferea si de o patologie secundara, potrivit spitalului din Stockholm…