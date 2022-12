Stiri pe aceeasi tema

- Liderul separtiștilor proruși din Donețk, Denis Pușilin, a declarat ca forțele ruse vor „elibera” orașele ucrainene Cernihiv și Odesa, transmite The Guardian . Așa-numita RPD este una dintre cele patru regiuni din Ucraina pe care Moscova le-a proclamat in luna septembrie, intr-o mișcare pe care Ucraina…

- Stagiunea 2022-2023 s-a deschis miercuri cu o reprezentatie a operei „Boris Godunov” a compozitorului rus Modest Musorgski, in timp ce protestatari impotriva razboiului din Ucraina au demonstrat in fata cladirii, transmite Reuters, potrivit Agerpres . Opera a fost ovationata timp de 13 minute de publicul…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia va lupta pentru a-și apara interesele folosind toate mijloacele disponibile, relateaza Sky News . Vorbind in cadrul unei sesiuni televizate a Consiliului pentru Drepturile Omului, liderul de la Kremlin s-a plans, de asemenea, ca Occidentul trateaza…

- Pe retelele de socializare au aparut imagini cu o arma furnizata de Germania si folosita de fortele ucrainene. Clipul arata cum trupele folosesc sistemul antiaerian autopropulsat Flakpanzer Gepard pentru a dobori o racheta de croaziera rusa care se apropia, relateaza Sky News. #Ukraine: The first…

- Mai multe perechi de pantofi pentru copii au fost așezate in fața ambasadei Rusiei in Republica Moldova, in memoria copiilor uciși de forțele ruse in razboiul din Ucraina, transmite Sky News. Imaginile emoționante au fost impartașite pe postul TV8 din Republica Moldova. Moldova, aflata chiar intre Romania…

- Sistemele de aparare antiaeriana NASAMS furnizate de SUA au avut "o rata de succes de 100%" in Ucraina in ceea ce privește interceptarea rachetelor rusești, a declarat miercuri secretarul american al apararii, Lloyd Austin, in contextul in care NATO a anunțat ca un interceptor de aparare antiaeriana…

- Refugiatii ucraineni protesteaza, sambata dupa-amiaza, la Constanta, fata de crimele ce razboi ale Rusiei din Ucraina, ei solicitand ca aceasta agresiune sa inceteze. Ei au pancarte cu mesaje precum ”Russian war crimes = Genocide of Ukraine” (Crime de razboi ale Rusiei = Genocidul Ucrainei) si “Russia…

- Mobilizarea parțiala a armatei ruse, anunțata in aceasta dimineața de Vladimir Putin, se va aplica doar in cazul cetațenilor ruși care au „experiența militara”. Despre aceasta a anunțat ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, citat de Sky News . In total, fiind despre 300.000 de rezerviști, a precizat…