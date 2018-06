Stiri pe aceeasi tema

- Filosoful Mihai Șora se numara printre protestatarii care s-au adunat in fața Guvernului, in aceasta seara . “Vom lupta pana cand vom birui”, este mesajul transmis de filosoful in varsta de 101 de ani. Filosoful Mihai Șora a anunțat inca dinainte de inceperea protestului ca va fi prezent la manifestația…

- Din cei 18 elevi care au reprezentat județul Cluj la Concursul de fizica “Stefan Procopiu”al elevilor romani de pretutindeni singurele premii caștigate au fost de la Colegiul Tehnic din Turda și anume: Read More...

- In urma cu trei ani, Avicii a facut spectacol pe scena de la Untold, avand un setlist compus din piese din anul 2014, cunoscute publicului roman. DJ-ul a avut insa o atitudine care pe mulți spectatori i-a deranjat. Nu a scos aproape niciun cuvant pe scena, deși publicul și-ar fi dorit ca artistul sa…

- Zeci de romani au ramas blocati, in prima zi de Paste, pe aeroportul Ciampino din Roma, dupa ce cursa Ryanair care trebuia sa ii aduca acasa a fost anulata. Compania a oferit luni un comunicat de presa in care explica motivele.

- Un gravi incident s-a produs, duminica, pe aeroportul internațional Liszt Ferenc din Budapesta, Ungaria. O ciocnire dintre doua microbuze care transportau pasageri s-au ciocnit. Opt romani au fost raniți in accident.

- Mai multi romani implicati intr-un accident produs pe Aeroportul din Budapesta. Doua autobuze s-au ciocnit Opt cetateni romani au fost raniti, duminica, in urma unui accident produs intre doua autobuze pe aeroportul Liszt Ferenc din Budapesta, relateaza MTI. In total, zece persoane au fost implicate…

- Opt cetateni romani au fost raniti, duminica, in urma unui accident produs intre doua autobuze pe aeroportul Liszt Ferenc din Budapesta, relateaza MTI. In total, zece persoane au fost implicate in acest accident, doua suferind rani grave si fiind transportate la spital.Citeste si: Reactie…

- Un accident a avut loc astazi pe aeroportul Liszt Ferenc din Budapesta. Opt cetateni romani au fost raniti dupa ce doua autobuze care transporta calatori s au ciocnit, informeaza Digi24.ro. In total, accidentul s a soldat cu zece raniti, dintre care opt sunt romani, dar acestia nu au rani care sa le…