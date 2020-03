Experții recomandă: Cum să te protejezi de coronavirus la muncă Noul coronavirus s-a extins la nivel global, iar autoritațile recomanda luarea unor masuri speciale de control și prevenire a infecției cu COVID-19. Aceste masuri prevad ca și angajatorii sa implementeze unele proceduri și reguli prin care angajații sa fie protejați de raspandirea infecției cu noul coronavirus, dar și ca angajații sa respecte cateva indicații. Urmatoarele recomandari de la Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din SUA pot ajuta la prevenirea imbolnavirilor la locul de munca cu boli respiratorii acute, inclusiv COVID-19, in medii non-medicale. Pentru a preveni stigmatizarea… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

