Experții prezic un val de căldură record în 2024 Potrivit prognozelor oamenilor de știința, exista o probabilitate de 50% ca anul 2023 sa devina cel mai cald an din intreaga istorie a observațiilor. Totuși, anul 2024 ar putea sa fie și mai calduros, transmite gismeteo.ro In prezent, anul 2023 este considerat al treilea cel mai cald an din istorie. Cu toate acestea, poziția sa in clasament ar putea sa se schimbe in funcție de rezultatele lu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a dezvaluit noi manuale de istorie care includ secțiuni despre invazia in Ucraina. Carțile au fost scrise in cateva luni, inainte ca elevii sa se intoarca la școala, scrie The Guardian.

- Untold a stabilit un record de audiența vineri, 4 august 2023, fiind 115.000 de fani in incininta festivalului. Pentru prima data in istoria celor 8 ediții, un concert de la scena principala a captivat toata atenția publicului, fiind puțini care au optat sa vada alți artiști, intre orele 22.00 - 24.00.…

- Cercetatorii incearca sa explice concluziile unui studiu, conform carora ratele mortalitații la caldura extrema sunt mai mari la femei. Ele pot fi mai vulnerabile la temperaturi extrem de ridicate decat barbații, au sugerat experții.

- Planeta se incinge la propriu, spun experții in climatologie și meteorologie. Perioadele de canicula vor crește in intensitate in sudul Europei, inclusiv in Romania. Este concluzia unui studiu lansat in urma cu mai mulți ani dupa ce schimbarile climatice au inceput sa se manifeste din ce in ce mai…

- Oamenii de știința avertizeaza ca temperaturile extreme „letale” sunt "in creștere rapida" - și prezic cat de des vor aparea acum valurile de caldura. Experții spun ca valurile de caldura ar putea deveni un eveniment obișnuit in Europa, America de Nord și China, informeaza Mediafax.Valurile de caldura…

- Un val de caldura record s-a inregistrat in intreaga lume, ca o consecința a incalzirii globale. In Italia situația este ingrijoratoare, insa efectele se vad din Europa pana-n China și SUA.

- Europa se topește de caldura. In mai multe țari sunt deja temperaturi record sau vor urma in acest weekend. In Italia se așteapta peste 45 de grade. Autoritațile din Grecia au decis sa-i țina departe de monumentele emblematice pe turiști, din cauza caniculei.

- China este lovita de un val extrem de caldura pentru luna iunie: 48,5 grade Celsius. Oamenii de știința au susținut ca fenomenul meteo natural cunoscut sub numele de El Nino a inceput. Asta va insemna valuri de caldura mai intense. Temperatura maxima de 48,5 grade celsius a fost inregistrata la stația…