- Folosirea armelor chimice este inacceptabila in orice circumstante si constituie o incalcare flagranta a regimului international de neproliferare, a normelor fundamentale de drept international, a afirmat sambata presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Exprim solidaritatea cu…

- Ministerul Afacerilor Externe condamna din nou in mod ferm utilizarea armelor chimice in orice circumstante, in orice imprejurare, comiterea unor asemenea acte neavand nicio justificare, si pledeaza pentru tragerea la raspundere, in urma anchetei, a persoanelor vinovate de comiterea unui asemenea act.…

- Ministerul de Externe din Republica Moldova a ieșit cu o declarație privind presupusul atac chimic din Siria. Instituția se declara "ingrijorata" de rapoartele privind utilizarea armelor chimice in orașul sirian Douma.

- Organizația pentru interzicerea armelor chimice (OIAC) a confirmat joi teza guvernului britanic privind originea ruseasca a agentului neurotoxic folosit in Anglia pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale Iulia, scrie AFP.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a condamnat, duminica, atacul cu arme chimice din orasul sirian Douma si le-a cerut statelor occidentale sa reactioneze pentru tragerea la raspundere a regimului Bashar al-Assad, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Rusia a afirmat duminica ca regimul sirian nu a folosit arme chimice in timpul raidurilor sale asupra rebelilor din Douma, Ghouta de Est, contrar suspiciunilor Statelor Unite, relateaza AFP. Guvernul sirian a spus, duminica, ca este gata sa inceapa negocierile cu grupul rebel Jaish al-Islam.

- Consiliul de Securitate al ONU a dezbatut miercuri, 14 martie, incidentul din Salisbury, unde au fost otraviți cu o neurotoxina fostul ofițer GRU Serghei Skripal și fiica sa Iulia. Dupa o scurta ședința in spatele ușilor inchise, reuniunea s-a desfașurat in ședința publica, la insistența diplomaților…

- Partea rusa nu va raspunde la ultimatumul Londrei in legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale Iulia, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de Interfax. „Inainte de a pune ultimatumuri – sa prezentam un raport guvernului britanic in 24 de ore – mai…