Stiri pe aceeasi tema

- Expertii ONU spun intr-un raport despre schimbarile climatice ca acestea vor remodela in mod fundamental viata pe Pamant in deceniile urmatoare. Documentul are 4 mii de pagini si a fost obtinut de jurnalistii AFP. „Tot ce e mai rau urmeaza sa vina si va afecta viata copiilor si nepotilor nostri, mult…

- Scotianul Billy Gilmour a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Mijlocașul va rata meciul cu Croatia din etapa a III-a a Grupei a EURO 2020. Fotbalistul in varsta de doar 20 de ani va intra in izolare pentru zece zile. Cel mai probabil acesta nu va mai participa la nici un meci EURO 2020. Billy Gilmour…

- Esta prima data cand Agenția PHE a estimat amploarea reinfectarilor in Marea Britanie. Instituția crede ca riscul ca acest lucru sa se intample este foarte rar, la un maxim, de 0,3% din persoanele care au avut vreodata test pozitiv, scrie Daily Mail. Majoritatea persoanelor imbolnavite a doua oara erau…

- Lumea este „in razboi” impotriva COVID-19, a declarat ieri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, cerand comunitatii internationale sa mearga dincolo de solidaritate si sa intre intr-o „economie de razboi” pentru a opri virusul, relateaza AFP,preluata de Agerpres. „Pandemia de COVID-19 a provocat…

- Deși cazurile de Covid-19 au scazut in India, rata de pozitivare ramane in continuare mare, avertizeaza reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații, potrivit Reuters . Soumya Swaminathan, unul dintre experții OMS, a subliniat ca rata de pozitivare este „ingrijorator de ridicata” in India, la nivel…

- Cei care iși doresc sa plece anul acesta in vancanțe trebuie sa aiba portofelul plin. De ce? Vacanțele se vor scumpi semnificativ de la inceputul lunii iunie, avertizeaza directorul executiv al unei cunoscute agenții de turism online. Ca de exemplu, un bilet de avion pe ruta Londra – Algarve, in Portugalia,…

- Uriasul val de infectari cu coronavirus inregistrat de India a lovit in plin industria internationala de transport maritim, care se bazeaza pe aceasta tara pentru navigatori, in conditiile in care echipajele se imbolnavesc in masa, iar porturile interzic intrarea navelor, scrie Digi24 . Pe langa Filipine…

- Planul de infiintare al Super Ligii europene de fotbal ar putea avea ca efect diminuarea audientei si a contractelor pentru drepturile de televizare si in cele din urma va afecta rating-ul de credit al cluburilor care nu sunt implicate in noua competitie europeana, conform lui Michael Goldberg, vicepresedintele…