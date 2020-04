Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe țari afectate de pandemie au impus restricții de circulație in aceasta perioada, insa oamenilor le este permis sa mearga la magazine ca sa-și cumpere alimente, in timp ce alte produse pot fi comandate online. In mod natural, foarte mulți oameni iși pun problema daca mersul la cumparaturi…

- Wieler a mai spus ca este de asteptat ca numarul deceselor sa continue sa creasca pe masura ce tot mai multi oameni in varsta sunt infectati cu noul coronavirus, relateaza Guardian si Reuters. In context, el a aratat ca epidemia a afectat in special populatia tanara, la debutul ei. In Germania, varsta…

- Dispersarea de substante dezinfectante in aer poate pune in pericol sanatatea oamenilor, avertizeaza experti din domeniul sanatatii, in conditiile in care astfel de actiuni, efectuate de lucratori imbracati in costume asemanatoare personajelor din filmul Ghostbusters, au loc la nivel mondial, de…

- Consiliul Concurentei recomanda companiilor implementarea unor masuri pentru gestionarea cat mai eficienta a crizei generate de pandemia de coronavirus, astfel incat sa se asigure echilibrul pietei, printre care si limitarea cantitatilor cumparate de o singura persoana.

- Informațiile neverificate care circula pe internet sunt la fel de periculoase ca noul coronavirus. De exemplu, ungerea corpului cu ulei de susan, alcool sau clor, așa cum recomanda unii in mediul online, este inutila sau chiar vatamatoare.

- Organizatia internationala de politie Interpol a emis un aviz pentru fortele de politie din intreaga lume in legatura cu aparitia unor cazuri de escrocherie pe fondul crizei create de noul coronavirus, relateaza dpa, citata de Agerpres.

- La inceputul saptamanii, Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din SUA a lansat un grafic informativ cu privire la tipurile de barba care faciliteaza transmiterea virusului, din punctul de vedere al relației dintre acestea și maștile sanitare.