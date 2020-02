Experții japonezi recomandă guvernului deversarea apei contaminate de la Fukushima în ocean Un grup de experți care sfatuiesc guvernul Japoniei cu privire la o metoda de eliminare a apei radioactive de la centrala nucleara distrusa de la Fukushima a recomandat vineri eliberarea acesteia in ocean, o mișcare susceptibila de a alarma țarile vecine, conform Reuters. Tokyo Electric, sau Tepco, a strans aproape 1,2 milioane de tone de apa contaminata din conductele de racire folosite pentru a nu se topi miezul, de cand uzina a fost distrusa de un cutremur și tsunami in 2011. Apa este depozitata in rezervoare imense care aglomereaza locul . Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de centru-dreapta bulgar se va confrunta cu o motiune de cenzura saptamana viitoare, in urma crizei in alimentarea cu apa in vestul tarii in ultimele doua luni, care a provocat proteste publice si demisia unui ministru, transmite luni Reuters, potrivit Agerpres.Motiunea a fost inaintata…

- Fortele loiale comandatului Khalifa Haftar au anuntat sambata incetarea focului in vestul tarii, inclusiv capitala Tripoli, iar Guvernul de Acord National, recunoscut international, a fost de acord cu armistitiul, scrie Reuters, potrivit news.ro.Incepand cu luna aprilie, Armata Nationala Libiana…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, susține ca nu a fost luata vreo decizie de retragere din Irak, dupa ce Reuters și alte agenții de presa au relatat luni ca armata americana a transmis Guvernului de la Bagdad ca se va repozitiona in sensul unei retrageri in siguranta a truplor din Irak potrivit…

- Parlamentul irakian a votat duminica o rezolutie prin care cere guvernului de la Bagdad sa puna capat prezentei trupelor straine in Irak si sa ia masuri pentru ca aceste trupe sa nu mai foloseasca in nicio circumstanta teritoriul, apele si spatiul aerian ale Irakului, transmite agentia Reuters, potrivit…

- Liderii Chinei, Japoniei și Coreei de Sud au convenit sa lucreze impreuna pentru a promova dialogul intre Statele Unite și Coreea de Nord, a declarat marți președintele sud-coreean Moon Jae-in, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Coreea de Nord a oferit Statelor Unite la…

- Bata folosita de legendarul jucator de baseball Babe Ruth in meciul din 1929 in care a reusit al 500-lea home run a fost vanduta la licitatie pentru 1.000.800 de dolari, potrivit news.ro.Conform casei de licitatie SCP Auctions, citata de Reuters, cumparatorul nu a dorit sa-si dezvaluie identitatea.…

- Papa Francisc a sosit sambata in Japonia, a doua etapa a calatoriei sale apostolice asiatice de o saptamana, al carei principal obiectiv este de a transmite un mesaj impotriva armelor nucleare la Nagasaki si Hiroshima, singurele orase din istorie care care au suferit bombardamente atomice, potrivit…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a spus luni șefei Executivului din Hong Kong, Carrie Lam, ca Guvernul de la Beijing are încredere în ea și recunoaște meritele echipei sale, a informat agenția de presa Xinhua, citata de Reuters. Declarația liderului chinez a fost facuta în cadrul…