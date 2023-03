Experții internaționali au abordat practica Marii Britanii în reducerea riscurilor fumatului Cele mai recente cercetari științifice și experiența mai multor state in reducerea riscurilor asociate fumatului au fost discutate in cadrul unei conferințe internaționale, organizate in Spania. Experți din 15 țari au analizat studiile privind eficacitatea sistemelor electronice de livrare a nicotine, drept instrument de minimalizare a daunelor pentru sanatate și renunțare la fumat, transmite Citeste articolul mai departe pe noi.md…

