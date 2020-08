Stiri pe aceeasi tema

- OMS recomanda: amanați vizitele de rutina la dentist! Organizația Mondiala a Sanatații recomanda amanarea vizitelor de rutina la stomatolog. Experții mai au nevoie de timp pentru a stabili care este riscul de transmitere a virusului SARS-CoV-2 prin aerosoli, intrucat inca nu au date suficiente. Curațarea…

- Forumul Judecatorilor din Romania constata ca sediile instantelor de judecata au devenit deja focare de propagare a noului coronavirus si solicita masuri legislative urgente, in scopul prevenirii raspandirii infectiilor respiratorii. "Sediile instantelor de judecata au devenit deja focare de raspandire…

- O echipa de experti din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a plecat spre China pentru a organiza o investigatie asupra originilor noului coronavirus, care a declansat actuala pandemie, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a institutiei, citata de Reuters. Expertii OMS, specialisti in…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunța ca a retras de la vanzare peste 14 tone de alimente congelate care nu respectau normele impuse de lege, dupa ce inspectorii au facut mai multe controale la nivelul țarii, anunța MEDIAFAX.Au fost controlati 675 operatori economici,…

- Autoritatile medicale italiene au tras un semnal de alarma in privinta pericolelor legate de aparitia celui de-al doilea val al epidemiei de coronavirus in Italia, dupa relaxarea generala a populatiei locale.

- Premierul Ludovic Orban le raspunde oamenilor de afaceri din industria ospitalitatii, care au cerut insistent redeschiderea afacerilor in acest sector, ca, daca se va putea, masurile de restrictie vor fi relaxate, ”daca nu, nu”.Intrebat sambata, la Vatra Dornei, ce le raspunde celor care au afaceri…

- Daca stai in alta tara si te gandesti sa vii in Romania, afla ca si dupa 1 iunie vei intra in izolare la domiciliu. Aceasta masura va ramane pana pe data de 15 iunie. Trebuie sa stii ca daca nu locuiesti in Spania, Italia, Germania sau alte tari cu risc de raspandire a virusului , mai exact daca nu…