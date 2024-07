Stiri pe aceeasi tema

- Ionela Arcanu: Domnule președinte, Comisia Europeana avertizeaza ca, pana la finalul anului, vom avea un deficit bugetar de 7%. Experții avertizeaza faptul ca ne așteapta o criza economica post-alegeri. Dumneavoastra considerați ca, din cauza cheltuielilor scapate de sub control, guvernul PNL-PSD va…

- Ionela Arcanu: Domnule președinte, Comisia Europeana avertizeaza ca, pana la finalul anului, vom avea un deficit bugetar de 7%. Experții avertizeaza faptul ca ne așteapta o criza economica post-alegeri. Dumneavoastra considerați ca, din cauza cheltuielilor scapate de sub control, guvernul PNL-PSD va…

- Sorin Grindeanu a vorbit marți seara, in exclusivitate la Digi24, despre protestul piloților de la TAROM care au refuzat sa zboare luni, și despre situația economica a companiei. Ministrul Transporturilor a spus ca „modalitatea” in care piloții au recurs la acest gest „arata lipsa de respect fața de…

- Pentru perioada urmatoare, meteorologii au emis coduri portocalii și galbene de furtuni puternice in Romania, iar hidrologii au anunțat care sunt zonele unde ar putea lovi puhoaiele. In urma atenționarilor hidro-meteo de vreme exrema a fost convocat Comitetul pentru situatii de urgenta la Ministerul…

- Tarife RCA mai mari! KPMG, firma angajata sa calculeze pentru Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) prețurile de referința pentru RCA, va opera mai multe schimbari ale formulei de calcul, astfel incat rezultatul final sa reflecte cu mai mare precizie realitatea din piața, scrie Economica . Aceasta…

- Romania este la doar un procent distanta de inghețarea pensiilor, pentru ca datoria publica va ajunge la 53,9% din PIB anul viitor, avertizeaza Comisia Europeana. Potrivit legii, atunci cand datoria ajunge la 55% din PIB, Guvernul trebuie sa inghețe pensiile.

- Comisia Europeana a imbunatatit usor, la 3,3%, estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, gratie accelerarii consumului privat si veniturilor mai mari, dar a avertizat ca deficitul guvernamental va urca la 6,9% din PIB in 2024 si la 7% din PIB in 2025 din cauza cresterii cheltuielilor,…

- Situația din Slanic Prahova este tot mai dificila. Craterul aparut joi in asfalt se marește de la o zi la alta. Zeci de oameni au fost evacuați. Nu este sigur sa mai locuiasca in blocurile din imprejurimi. Experții iau in calcul mai multe variante care ar fi dus la aceasta masiva surpare, inclusiv un…